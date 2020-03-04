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04 Mart 2020, Çarşamba
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TBF Başkanı : Bu kararı anlaşılmaz buluyorum

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Bu kararı anlaşılmaz buluyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , 7DAYS EuroCup’ta mücadele eden temsilcimiz ’in, İtalyan ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın ’ın başkenti Belgrad’a alınması nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 'in Segafredo VirtusBologna'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelenmişti.

TBF Başkanı , Darüşşafaka Tekfen'in, ile oynayacağı karşılaşmanın Belgrad'a alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

Başkan Türkoğlu'nun açıklamaları, şu şekilde:
"Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta 'da oynanması gereken ancak İtalya'daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart'ta 'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum.

Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum.

Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."

  1. 04.03.2020
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