TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Bu kararı anlaşılmaz buluyorum
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 7DAYS EuroCup’ta mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen’in, İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşmanın Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a alınması nedeniyle bir açıklamada bulundu.
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen'in Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelenmişti.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka Tekfen'in, Segafredo Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşmanın Belgrad'a alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınlandı.
Başkan Türkoğlu'nun açıklamaları, şu şekilde:
"Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul'da oynanması gereken ancak İtalya'daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum.
Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum.
Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."
- 04.03.2020
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