Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Basketbol ULEB 'nda Tekfen'in 'yı ağırlayacağı maç, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü 'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekibinin 'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının son 14 günde İtalya'da bulunmuş yolcuların Türkiye'ye girmesine yönelik kısıtlama getirmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Karşılaşmanın farklı bir ülke ve tarihte oynanması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı, bu kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

  1. 02.03.2020
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