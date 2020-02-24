Kobe Bryant için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler... - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Kobe Bryant için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

Kobe Bryant için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi. Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı. Vanessa Bryant 13 yaşında hayatını kaybeden Gigi için, "Benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım. Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları birlikte evimizden aldı. Kobe, Gigi'mize iyi bak." dedi. Michael Jordan, Vanessa Bryant'ın zor anlarında yanlarında oldu. Törene de damga vuran isim efsane isim Michale Jordan oldu. İşte o kareler ve Michael Jordan'dan Kobe Bryant sözleri...
24 Şubat 2020 Pazartesi 23:37 Güncelleme: 24.02.2020 23:49
Kobe Bryann için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

NBA'de Kobe Bryant'ın Lakers forması altında tarihi başarılara imza attığı Staples Center, bu kez dünya yıldızının anma töreni için kapılarını basketbolun önemli isimlerine açtı.

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Kobe Bryann için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

26 Ocak'ta hayatını kaybeden Kobe ve kızı Gianna'nın forma numaraları ile anlamlanan 24.02.2020'de Staples Center, oldukça duygusal bir törene ev sahipliği yaptı.

Kobe Bryann için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

Birçok NBA yıldızı, ünlü sporcular ve taraftarlar; tören için Staples Center'a akın etti.

Kobe Bryann için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

Törende en zor anlar ise Kobe'nin eşi, Gianna'nın annesi Vanessa Bryant'ın kürsüye çıkmasıyla oldu. Tüm salon, kendisi sahneye çıkarken ayağa kalkarak alkışlayıp Vanessa'ya destek oldu.

Kobe Bryann için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

Vanessa Bryant konuşmasında Kobe için, "Kobe'yi sadece inanılmaz bir basketbol oyuncusu olarak göremedim. Kobe ve ben 17 yaşımdan itibaren birlikteydik. O inanılmaz bir eşti. O benim her şeyimdi. Gigi, benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım" ifadelerini kullandı.

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