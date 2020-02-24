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Kobe Bryant için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu. İşte o kareler...

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi. Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı. Vanessa Bryant 13 yaşında hayatını kaybeden Gigi için, "Benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım. Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları birlikte evimizden aldı. Kobe, Gigi'mize iyi bak." dedi. Michael Jordan, Vanessa Bryant'ın zor anlarında yanlarında oldu. Törene de damga vuran isim efsane isim Michale Jordan oldu. İşte o kareler ve Michael Jordan'dan Kobe Bryant sözleri...

24 Şubat 2020 Pazartesi 23:37 Güncelleme: 24.02.2020 23:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





