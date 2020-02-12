MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 100-70 Teksüt Bandırma
Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler yarı finalde Türk Telekom ile eşleşti.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda ağırladığı Teksüt Bandırma'yı 30 sayı farkla 100-70 devirerek yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler baştan sona üstün oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını da 46-32 önde tamamladı.
Fenerbahçe'de 18 sayı kaydeden Melih Mahmutoğlu maçın en skorer ismi olurken, Kostas Sloukas da 16 sayı, 12 asistle double-double yapıp galibiyete katkıda bulundu. Sarı Kanarya yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak.
Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta
Türk Telekom-Fenerbahçe Beko
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 22:51
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 100-70 Teksüt Bandırma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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