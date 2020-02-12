MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 100-70 Teksüt Bandırma - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU Beko 100-70

MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 100-70 Teksüt Bandırma

Beko, konuk ettiği 'yı 100-70'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler yarı finalde ile eşleşti.

Beko, Ülker Salonu'nda ağırladığı 'yı 30 sayı farkla 100-70 devirerek yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler baştan sona üstün oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını da 46-32 önde tamamladı.

Fenerbahçe'de 18 sayı kaydeden maçın en skorer ismi olurken, Kostas Sloukas da 16 sayı, 12 asistle double-double yapıp galibiyete katkıda bulundu. Sarı Kanarya yarı finalde ile karşılaşacak.

Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta

Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 22:51
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