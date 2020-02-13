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13 Şubat 2020, Perşembe
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'dan büyük başarı! Üst üste yarı final

Türk Telekom'dan büyük başarı! Üst üste yarı final

, Solgar Vitamin Çeyrek Finali'nde evinde ’yı 62-56’lık skorla eledi ve yarı finalde ’nin rakibi oldu.

Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden , Solgar Vitamin Çeyrek Final mücadelesinde evinde ile karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, 'ün elinden yayın gerisinden bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 11-4 önde tamamladı. İlk çeyreği Türk Telekom, Wiltjer'ın pota altından kaydettiği basketlerle 17-10 önde bitirdi. İkinci çeyreğin başında yeni transferlerinden C.J. Harris'in sayılarıyla hızlı giren başkent ekibi, 22-12 öne geçerek farkı çift hanelere çıkardı. İki takımın da sert savunmalarının öne çıktığı ikinci çeyrekte farkı kapatan Pınar Karşıyaka 27-27 eşitliği yakaladı ve soyunma odasına bu skorla gidildi. Türk Telekom üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayarak avantaj yakaladı. Ev sahibi ekibin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren konuk ekip farkı kapattı. Çeyreğin son bölümlerinde sahneye çıkan Türk Telekom'un Kanadalı forveti Kylie Wiltjer'in basketleri ile Türk Telekom, üçüncü çeyreği 41-38 üstün tamamladı.

2 YILDA 2. KEZ YARI FİNAL HEYECANI

Spor Salonu'nu dolduran taraftarların büyük desteğiyle son bölümde farkı korumayı bilen Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı boyalı bölgeye yaklaştırmadı. Pota altını iyi kullanan başkent ekibi müsabakadan 62-56 üstün ayrılarak Türkiye Kupası'nda adını yazdırdı. İki yılda ikinci kez yarı final heyecanı yaşayan Türk Telekom, ile eşleşti.

Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök
Türk Telekom: Johnson 6, Muhammed Baygül 9, Fall 12, Wiltjer 15, Campbell 13, Harris 7, Metin Türen, Şafak Edge, Enes Taşkıran
Pınar Karşıyaka: Crocker 6, 6, Triche 4, Taylor 9, M'Baye 9, James Metecan Birsen 5, Morgan 4, Yunus Emre Sonsırma 8, Onuralp Bitim 5, Nusret Yıldırım
1. Periyot: 17-10
Devre: 27-27
3. Periyot: 41-38

  1. 13.02.2020
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