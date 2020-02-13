Türk Telekom'dan büyük başarı! Üst üste yarı final
Türk Telekom, Solgar Vitamin Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde Pınar Karşıyaka’yı 62-56’lık skorla eledi ve yarı finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.
Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden Türk Telekom, Solgar Vitamin Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde evinde Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, Muhammed Baygül'ün elinden yayın gerisinden bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 11-4 önde tamamladı. İlk çeyreği Türk Telekom, Wiltjer'ın pota altından kaydettiği basketlerle 17-10 önde bitirdi. İkinci çeyreğin başında yeni transferlerinden C.J. Harris'in sayılarıyla hızlı giren başkent ekibi, 22-12 öne geçerek farkı çift hanelere çıkardı. İki takımın da sert savunmalarının öne çıktığı ikinci çeyrekte farkı kapatan Pınar Karşıyaka 27-27 eşitliği yakaladı ve soyunma odasına bu skorla gidildi. Türk Telekom üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayarak avantaj yakaladı. Ev sahibi ekibin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren konuk ekip farkı kapattı. Çeyreğin son bölümlerinde sahneye çıkan Türk Telekom'un Kanadalı forveti Kylie Wiltjer'in basketleri ile Türk Telekom, üçüncü çeyreği 41-38 üstün tamamladı.
2 YILDA 2. KEZ YARI FİNAL HEYECANI
Ankara Spor Salonu'nu dolduran taraftarların büyük desteğiyle son bölümde farkı korumayı bilen Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı boyalı bölgeye yaklaştırmadı. Pota altını iyi kullanan başkent ekibi müsabakadan 62-56 üstün ayrılarak Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Finale yazdırdı. İki yılda ikinci kez yarı final heyecanı yaşayan Türk Telekom, Fenerbahçe ile eşleşti.
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök
Türk Telekom: Johnson 6, Muhammed Baygül 9, Fall 12, Wiltjer 15, Campbell 13, Harris 7, Metin Türen, Şafak Edge, Enes Taşkıran
Pınar Karşıyaka: Crocker 6, Semih Erden 6, Triche 4, Taylor 9, M'Baye 9, James Metecan Birsen 5, Morgan 4, Yunus Emre Sonsırma 8, Onuralp Bitim 5, Nusret Yıldırım
1. Periyot: 17-10
Devre: 27-27
3. Periyot: 41-38
- 13.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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