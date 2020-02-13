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13 Şubat 2020, Perşembe
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'da potanın perileri heyecanı!

Isparta'da potanın perileri heyecanı!

, Türkiye Federasyonu altyapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar ’na ev sahipliği yapıyor. 6 Mart Spor Salonu'nda oynanacak ve 14 Şubat'ta bitecek olan müsabakalara ve tüm Ispartalıları basketbol şölenine davet ettiğini açıkladı.

6 Mart Spor Salonunda oynanan ve 13 il takımının katıldığı müsabakaları devam ediyor.

Müsabakalara Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Gençlik ve Spor, ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Balçova Belediye Termal Spor, Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor ve Isparta Şampiyonlar Spor Kulübü katılıyor. Müsabakalar 14 Şubat Cuma günü sona erecek. ve , 6 Mart Spor Salonundaki Basketbol şölenine tüm Ispartalıları davet etti.

  1. 13.02.2020
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