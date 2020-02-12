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12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 62-56

MAÇ SONUCU Türk Telekom 62-56 Pınar Karşıyaka

, 'yı 62-56 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Basketbolda 'yı 62-56 yenen , 'e kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Türk Telekom, Muhammed Baygül ile üst üste pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Türk Telekom, iyi savunma yaptığı ilk periyodu Wiltjer'ın da boyalı alandan skora katkısıyla 17-10 önde tamamladı.

Türk Telekom, ikinci periyodun başında Harris'in üç sayılık basketiyle farkı çift haneye (22-12) taşıdı. Periyodun son 4 dakikasına Türk Telekom'un 27-19 üstünlüğüyle girilse de savunmasını sertleştiren ve M'Baye'nin devreye girmesiyle hücum gücünü artıran Pınar Karşıkaya, 8-0'lık seriyle 27-27'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle giren Türk Telekom'a 6-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 25. dakikada karşılaşmada ilk kez öne geçti: 32-33. Pınar Karşıyaka'nın skor üstünlüğü kısa sürerken, ev sahibi takım, üçüncü periyodu Wiltjer'ın turnikesiyle 41-38 önde kapattı.

Dördüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, 34. dakikada skoru 52-46 yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmadan 62-56 galip ayrılan Türk Telekom, başkentte yapılacak Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Türk Telekom, Dörtlü Final'de Beko-Teksüt Bandırma maçının galibiyle karşılaşacak.

  1. 12.02.2020
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