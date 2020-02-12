MAÇ SONUCU Hatay BB 60-101 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU BB 60-101

MAÇ SONUCU Hatay BB 60-101 Fenerbahçe Öznur Kablo

, 'nin 16. hafta erteleme maçında konuk olduğu Büyükşehir Belediyespor'u 101-60 mağlup etti.

'nin 16. hafta erteleme maçında , Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 101-60 yendi.

Fenerbahçe taraftarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hatay Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Ezelsoy için "Seni Unutmayacağız" ve "Kalbimizdesin Büyük Başkan" yazılı pankart açtı.

  1. 12.02.2020
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