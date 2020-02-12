MAÇ SONUCU Hatay BB 60-101 Fenerbahçe Öznur Kablo
Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 101-60 mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 101-60 yendi.
Fenerbahçe taraftarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hatay Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Ezelsoy için "Seni Unutmayacağız" ve "Kalbimizdesin Büyük Başkan" yazılı pankart açtı.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
MAÇ SONUCU Hatay BB 60-101 Fenerbahçe Öznur Kablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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