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12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU VakıfBank 3-1 Opet

MAÇ SONUCU VakıfBank 3-1 Fenerbahçe Opet

Vakıfbank Takımı, 'nin 16'ncı haftası konuk ettiği Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

'nin 16'ncı haftasındaki mücadelede VakıfBank Takımı, konuk ettiği Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar, ligdeki 15'inci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

  1. 12.02.2020
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