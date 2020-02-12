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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'ı devirdi

Eczacıbaşı VitrA Galatasaray'ı devirdi

, 'nin 16. haftasında konuk ettiği 'yı nefes kesen maçın ardından 25-20, 25-13, 21-25, 21-25,15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Sigorta'yı 3-2 yendi.

2 saat süren karşılaşmadan 25-20, 25-13, 21-25, 21-25,15-12'lik setlerle galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA 16. maçında 15. galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI ise 4. yenilgisini yaşadı.


  1. 12.02.2020
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