Eczacıbaşı VitrA Galatasaray'ı devirdi
Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı nefes kesen maçın ardından 25-20, 25-13, 21-25, 21-25,15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
2 saat süren karşılaşmadan 25-20, 25-13, 21-25, 21-25,15-12'lik setlerle galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA 16. maçında 15. galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise 4. yenilgisini yaşadı.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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