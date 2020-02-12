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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'nda çeyrek finalde!

Spor Toto Challenge Kupası'nda çeyrek finalde!

Erkek Voleybol Takımı, CEV 8'li final turunun rövanşında Polonya temsilcisi 'yu altın set sonucu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi ile oynadığı CEV 8'li final turu eşleşmesini altın set sonucu kazanarak çeyrek finale çıktı.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Spor Toto'nun, sahasındaki rövanşı 3-1 kazanmasıyla turun galibini belirlemek için altın set oynandı.

Altın sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Spor Toto, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Spor Toto, çeyrek finalde Volei Municipal (Romanya) ile CEZ Karlovarsko (Çekya) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 20:56
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