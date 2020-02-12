Arkas CEV Kupası'nda son 8'e kaldı
Arkas Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında konuk ettiği Alman ekibi United Volleys'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Alman ekibi United Volleys'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor çeyrek finale yükseldi. İzmir temsilcisi deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanmıştı.
Arkas Spor, çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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