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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Arkas 'nda son 8'e kaldı

Arkas CEV Kupası'nda son 8'e kaldı

Arkas Erkek Voleybol Takımı, son 16 turu rövanşında konuk ettiği Alman ekibi 'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz deplasmanda oynanan ilk maçı da kazanmıştı.

Voleybol Erkekler 8'li final turu rövanş maçında Alman ekibi 'i 3-0 mağlup eden çeyrek finale yükseldi. temsilcisi deplasmandaki ilk maçı kazanmıştı.

Arkas Spor, çeyrek finalde HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 12.02.2020
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