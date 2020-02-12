Galatasaray CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Rumen ekibi CSM Arcada'ya 3-2 yenilmesine rağmen CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas'ın rakibi oldu.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Romanya ekibi CSM Arcada'ya 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.
Romanya'nın Galati şehrinde Galati Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-17, 25-15, 18-25, 23-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı. İlk maçı İstanbul'da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip böylece adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas Spor'la eşleşti.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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