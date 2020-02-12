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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'nda çeyrek finale yükseldi

Galatasaray CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Erkek Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Rumen ekibi Arcada'ya 3-2 yenilmesine rağmen 'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas'ın rakibi oldu.

Voleybol Erkekler 8'li final turu rövanş maçında , deplasmanda Romanya ekibi Arcada'ya 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

Romanya'nın Galati şehrinde Galati Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-17, 25-15, 18-25, 23-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı. İlk maçı 'da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi 'la eşleşti.

  1. 12.02.2020
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