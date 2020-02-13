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13 Şubat 2020, Perşembe
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çeyrek finalde

Galatasaray çeyrek finalde

Voleybol Erkekler 8'li final turu rövanş maçında G.Saray , Romanya ekibi Arcada'ya 3-2 yenilse de çeyrek finale yükseldi.

Voleybol Erkekler 8'li final turu rövanş maçında G.Saray , Romanya ekibi Arcada'ya 3-2 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Arkas da Alman ekibi United Volleys'i 3-0 yenip çeyrek finale çıktı.
  1. 13.2.2020
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