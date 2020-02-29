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29 Şubat 2020, Cumartesi
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3-0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İBB | MAÇ SONUCU

Axa 'nde Sigorta, 'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

, 'ye set vermedi. 'nin 20. haftasında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf 3-0'lık sonuçla sarı-lacivertli ekip oldu. Bu skorla Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Maç öncesi iki takım, kahraman askerlerimiz için sahaya "Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı ve saygı duruşunda bulunuldu.




  1. 29.02.2020
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