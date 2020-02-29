Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İBB | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe HDI Sigorta, İBB'ye set vermedi. Efeler Ligi'nin 20. haftasında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf 3-0'lık sonuçla sarı-lacivertli ekip oldu. Bu skorla Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Maç öncesi iki takım, kahraman askerlerimiz için sahaya "Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı ve saygı duruşunda bulunuldu.









