Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İBB | MAÇ SONUCU
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe HDI Sigorta, İBB'ye set vermedi. Efeler Ligi'nin 20. haftasında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf 3-0'lık sonuçla sarı-lacivertli ekip oldu. Bu skorla Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
Maç öncesi iki takım, kahraman askerlerimiz için sahaya "Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı ve saygı duruşunda bulunuldu.
- 29.02.2020
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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