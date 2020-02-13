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13 Şubat 2020, Perşembe
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’dan Cimbom’a geçit yok

Eczacı’dan Cimbom’a geçit yok

'nde Eczacıbaşı, G.Saray'ı 3-2 yendi.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı, G.Saray'ı 3-2 yendi. , 15. galibiyetini aldı. G.Saray ise 4. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar şöyle: Aydın- 3-0, PTT-Karayolları 3-0, THY-Nilüfer: 3-1, VakıfBank-Fenerbahçe: 3-1, Yeşilyurt-Beylikdüzü: 3-0.
  1. 13.2.2020
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