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13 Şubat 2020, Perşembe
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Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020 programı belli oldu

Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020 programı belli oldu

A 'mızın 'ndaki maç programının belli olduğu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A 'nın 'ndaki maç programının belli olduğunu açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

26 Temmuz Pazar:

10.25 Çin-Türkiye

28 Temmuz Salı:

10.25 İtalya-Türkiye

30 Temmuz Perşembe:

15.45 ABD-Türkiye

1 Ağustos Cumartesi:

08.20 Arjantin-Türkiye

3 Ağustos Pazartesi:

08.20 Rusya-Türkiye

  1. 13.02.2020
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