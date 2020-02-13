Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020 programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programının belli olduğu açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programının belli olduğunu açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
26 Temmuz Pazar:
10.25 Çin-Türkiye
28 Temmuz Salı:
10.25 İtalya-Türkiye
30 Temmuz Perşembe:
15.45 ABD-Türkiye
1 Ağustos Cumartesi:
08.20 Arjantin-Türkiye
3 Ağustos Pazartesi:
08.20 Rusya-Türkiye
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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