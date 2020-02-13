Fenerbahçe Ceske Budejovice'ye mağlup
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Çek kulübü Jihostroj Ceske Budejovice'ye 25-23, 25-23 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Çek ekibi Jihostroj Ceske Budejovice'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibine 3-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip, Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı, 25-23, 25-23 ve 25-21'lik setlerle kazandı.
Sarı-lacivertliler, gruptaki 5. mağlubiyetini alırken, Jihostroj ise 2. kez kazandı.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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