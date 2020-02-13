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13 Şubat 2020, Perşembe
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'ye mağlup

Fenerbahçe Ceske Budejovice'ye mağlup

HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, A 'ndaki 5. maçında kulübü Jihostroj 'ye , 25-23 ve 'lik setlerle mağlup oldu.

A 'ndaki 5. maçında ekibi Jihostroj 'ye konuk olan , rakibine mağlup oldu.

Ev sahibi ekip, Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı, , 25-23 ve 'lik setlerle kazandı.

Sarı-lacivertliler, gruptaki 5. mağlubiyetini alırken, Jihostroj ise 2. kez kazandı.



  1. 13.02.2020
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