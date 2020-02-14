Kanarya filede kayıp
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Çek kulübü Jihostroj'a 3-0 yenildi. Ev sahibi ekip, Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı, 25-23, 25-23 ve 25- 21'lik setlerle kazandı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Çek kulübü Jihostroj'a 3-0 yenildi. Ev sahibi ekip, Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı, 25-23, 25-23 ve 25- 21'lik setlerle kazandı.
- 14.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Kanarya filede kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.