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14 Şubat 2020, Cuma
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Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı

Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı

(MTM), Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda Voleybol’un yıldızlarını belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler voleybol takımları, oyuncuları ve antrenörleri yer aldı.

'nin hazırladığı raporda, "A , 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde 'yı 3-0 mağlup ederek 'yi bir kez daha gururlandırdı.

Müsabakalar sonunda Tokyo 2020 finallerine katılmaya hak kazanan Sultanlar 10 bin 335 haberde alkışlanarak Ocak ayının en popüler voleybol takımı olmayı da başardı" ifadeleri yer aldı.

KAPTAN RÜYA TAKIMINDA

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde gurur verici bir başarıya imza atarak olimpiyat vizesi alan Milli Takımımızda kaptan Dündar ile Simge Şebnem Aköz, turnuvanın Rüya Takımı'nda yer aldı. Türkiye Voleybol Kadın A ve Fenerbahçe Opet takım kaptanı olan Dündar Ocak ayı boyunca medyada 2 bin 463 haberde yer alarak en çok konuşulan voleybol oyuncusu oldu. Rüya takımının diğer bir ismi ve Eczacıbaşı VitrA ve Türkiye A milli takımının voleybolcusu Aköz'den ise 287 haberde bahsedilerek listeye adını yazdırdı.

GURURUN ÖNCÜSÜ GUIDETTI!

Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının başarılı çalıştırıcısı , A Milli Kadın Voleybol Takımı'na kazandırdığı başarılı sonuçlarla medyada bin 87 haberde yer aldı. Guidetti'yi sırasıyla 132 haber ile Marco Aurelio Motta ve 95 haber ile Fazıl Demirci takip etti.

  1. 14.02.2020
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