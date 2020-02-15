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15 Şubat 2020, Cumartesi
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İnegöl’den set yok:

İnegöl’den set yok: 3-0

'nde 18. haftanın açılış maçında , Arhavi'yi mağlup etti.

'nde 18. haftanın açılış maçında , Arhavi'yi mağlup etti. temsilcisi, 25-13, 25-21 ve 26-24'lük setlerle ligdeki 6. galibiyetini aldı. İnegöl Belediye, normal sezonun son haftasında Arkas'a konuk olacak.
  1. 15.2.2020
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