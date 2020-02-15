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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Sultanlar’a ilgi

Sultanlar’a ilgi

'nda mücadele edecek A , voleybolseverlerle bir araya geldi.

'nda mücadele edecek A , voleybolseverlerle bir araya geldi. Federasyon Başkanı Üstündağ ile Dündar, Hande Baladın, Cansu Özbay, Aslı Kalaç ve Tuğba Şenoğlu'nun katıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.
  1. 15.2.2020
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