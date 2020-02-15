Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Opet 2-3 MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA MAÇ SONUCU

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacı başı VitrA, deplasmanda Opet'i 17-25, 25-23, 10-25, 25-19,10-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Lider VakıfBank ise konuk olduğu 'ı 3-0'la geçti.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve 'nde toplam 7 maç oynandı.

Sultanlar Ligi'ndeki derbide , Opet'i deplasmanda 3-2 (17-25, 25-23, 10-25, 25-19,10-15) yendi.

Lider VakıfBank da konuk olduğu 'ı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Lig'nde günün sonuçları:

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Beşiktaş-PTT: 0-3

Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde günün sonuçları:

Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor: 3-2

Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3

  1. 15.02.2020
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