Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA MAÇ SONUCU

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde toplam 7 maç oynandı.

Sultanlar Ligi'ndeki derbide Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 (17-25, 25-23, 10-25, 25-19,10-15) yendi.

Lider VakıfBank da konuk olduğu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Lig'nde günün sonuçları:

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Beşiktaş-PTT: 0-3

Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde günün sonuçları:

Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor: 3-2

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3