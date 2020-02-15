Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA MAÇ SONUCU
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacı başı VitrA, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 17-25, 25-23, 10-25, 25-19,10-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Lider VakıfBank ise konuk olduğu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0'la geçti.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde toplam 7 maç oynandı.
Sultanlar Ligi'ndeki derbide Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 (17-25, 25-23, 10-25, 25-19,10-15) yendi.
Lider VakıfBank da konuk olduğu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Vestel Venus Sultanlar Lig'nde günün sonuçları:
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3
Beşiktaş-PTT: 0-3
Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde günün sonuçları:
Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor: 3-2
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3
- 15.02.2020
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