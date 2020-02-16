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16 Şubat 2020, Pazar
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Eczacıbaşı’ndan geçit yok

Eczacıbaşı’ndan geçit yok

Turuncu-beyazlılar, karşısında ’lik galibiyete uzandı ve rakibini bu sezon 4. kez devirdi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında F.Bahçe Opet'e konuk olan , kazandı. Turuncu-beyazlılar, 25-17'yle ilk seti alırken; F.Bahçe, 25-23'le durumu eşitledi: 1-1. Eczacıbaşı, 25-10'la tekrar öne geçti: 2-1. Sarı-lacivertlilerin, 25-19'luk skorla tie-break'e taşıdığı maçın finalini 15-10 alan Eczacıbaşı galibiyeti kaptı.
  1. 16.2.2020
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