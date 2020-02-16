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16 Şubat 2020, Pazar
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Süper Halkbank

Süper Halkbank

'nin 18. haftasında 'yi 3-0 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetini aldı.

'nin 18. haftasında 'yi 3-0 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Belediye Plevne-Sorgun: 3-2, - Arkasspor: 0-3. 18. haftanın kapanış maçında bugün 13.00'te ile Ziraat karşılaşacak.
  1. 16.2.2020
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