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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Voleybol maçlarında sonuçlar belli oldu

Voleybol maçlarında sonuçlar belli oldu

Okul Sporları Voleybol Genç (A) Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Hamit Kaplan Spor Salonu ve Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Voleybol müsabakalarında 12 ilden 10 erkek, 12 kız takımının mücadelesi sonucu Erkelerde A Grubu'nda birinci Tokat Şehit Aydoğan , ikinci Özel , üçüncü Şehir Furkan Peker Anadolu Lisesi oldu. Diğer gruplarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Erkekler B Grubu
1. Giresun Spor Lisesi
2. Eti Anadolu Lisesi
3. Trabzon Sürmene Hasan Sadri Yetmiş bir Anadolu Lisesi

Erkekler C Grubu
1. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
2. Anadolu Lisesi
3. 12 Haziran Anadolu Lisesi

Kızlar A Grubu
1. Ankara Özel maya Anadolu Lisesi
2. Amasya Şehit Ferhat Erdin Anadolu Lisesi
3. Samsun Canik İMKB Anadolu Lisesi

Kızlar B Grubu
1. Çorum Osmancık Anadolu Lisesi
2. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi
3. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi

Kızlar C Grubu
1. İstanbul Özel Irmak Anadolu Lisesi
2. Ordu Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi
3. Sinop Şehit Yalçın Fen Lisesi

Gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler.

  1. 17.02.2020
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