Voleybol maçlarında sonuçlar belli oldu
Okul Sporları Voleybol Genç (A) Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Erkekler B Grubu
1. Giresun Spor Lisesi
2. Çorum Eti Anadolu Lisesi
3. Trabzon Sürmene Hasan Sadri Yetmiş bir Anadolu Lisesi
Erkekler C Grubu
1. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
2. Ordu Anadolu Lisesi
3. Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi
Kızlar A Grubu
1. Ankara Özel maya Anadolu Lisesi
2. Amasya Şehit Ferhat Erdin Anadolu Lisesi
3. Samsun Canik İMKB Anadolu Lisesi
Kızlar B Grubu
1. Çorum Osmancık Anadolu Lisesi
2. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi
3. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi
Kızlar C Grubu
1. İstanbul Özel Irmak Anadolu Lisesi
2. Ordu Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi
3. Sinop Şehit Yalçın Fen Lisesi
Gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler.
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Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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