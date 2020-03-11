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11 Mart 2020, Çarşamba
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İtalyan ekiplerle maçlar ertelendi

İtalyan ekiplerle maçlar ertelendi

(), İtalyan takımlarının yer aldığı bütün maçlarını erteledi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (), İtalyan takımlarının yer aldığı bütün maçlarını erteledi. CEV'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen maçlar arasında rakipleri İtalyan olan Türk takımları F.Bahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA ve erkeklerde G.Saray 'nın karşılaşmaları da bulunuyor. F.Bahçe ve Eczacıbaşı 18-19 Mart tarihlerinde İtalyan rakipleriyle Slovenya'da karşılaşacaktı. G.Saray HDI Sigorta ise Le Shoes Modena ile mücadele edecekti.

  1. 11.3.2020
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