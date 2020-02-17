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17 Şubat 2020, Pazartesi
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VakıfBank'ın konuğu Lokomotiv Kaliningrad

Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez kazanan Takımı, 2020 B Grubu'ndaki son maçında Rus ekibi 'ı yarın 19.30'da VakıfBank 'nda konuk edecek.

kupasını dört kez kazanan Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında temsilcisi 'la yarın 19.30'da VakıfBank 'nda karşılaşacak. B Grubu'nda çıktığı beş maçın dördünü kazanan sarı-siyahlılar, 12 puanla grupta lider durumda bulunuyor.

GUIDETTI: "TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Lokomotiv Kaliningrad maçı öncesi konuşan VakıfBank Başantrenörü , "Şu anda grupta birinci sıradayız ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz. Bu yüzden grubun bu son maçı bizim için çok önemli. Ayrıca taraftarlarımız Maribor ve maçlarında bizi çok iyi desteklediler. Salonumuzda yakaladığımız bu güzel atmosferi bu maçta da görmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan bu maçta da aynı desteği göstermelerini diliyorum" dedi.

GÜRKAYNAK: "GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"
VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Grupta oynayacağımız olduğundan bizim için önemi büyük. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Deplasmanda rakibimizi 3-2 mağlup etmiştik. Bu maçı daha net bir skorla kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 17.02.2020
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