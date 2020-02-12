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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Efes erken havlu attı

Efes erken havlu attı

'nin tozunu atan, ligde de zirveyi bırakmayan 'na veda etti: 71-81.

'nin tozunu atan, ligde de zirveyi bırakmayan 'na veda etti: 71-81. Sayı makinesi Larkin'in sessiz kaldığı maçı kazanan Tekfen, yarı finalde G.Saray'ın rakibi oldu. Öte yandan Bayrn Münih karşılaşmasında baldırından sakatlanan Anadolu Efes'li Micic'in 2 hafta oynamayaağı öğrenildi.
  1. 12.2.2020
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