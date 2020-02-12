Efes erken havlu attı
THY Avrupa Ligi'nin tozunu atan, ligde de zirveyi bırakmayan Anadolu Efes Türkiye Kupası'na veda etti: 71-81.
THY Avrupa Ligi'nin tozunu atan, ligde de zirveyi bırakmayan Anadolu Efes Türkiye Kupası'na veda etti: 71-81. Sayı makinesi Larkin'in sessiz kaldığı maçı kazanan Darüşşafaka Tekfen, yarı finalde G.Saray'ın rakibi oldu. Öte yandan Bayrn Münih karşılaşmasında baldırından sakatlanan Anadolu Efes'li Micic'in 2 hafta oynamayaağı öğrenildi.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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