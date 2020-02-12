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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Kupa beyi Aslan

Kupa beyi Aslan

Galatasaray , Erkekler çeyrek final maçında TOFAŞ’ı devirip ’e kalmayı başardı.

Basketbolda Çeyrek Final maçında Tofaş'ı ağırlayan G.Saray , rakibini farklı yenerek yarı finale yükseldi: 98-81. Auguste'nin 32 sayı attığı sarı-kırmızılar, cuma günü 'da 17.30'da Tekfen ile finale yükselme mücadelesi verecek.
  1. 12.2.2020
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