Kupa beyi Aslan
Galatasaray Doğa Sigorta, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında TOFAŞ’ı devirip Dörtlü Final’e kalmayı başardı.
Basketbolda Solgar Vitamin Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Tofaş'ı ağırlayan G.Saray Doğa Sigorta, rakibini farklı yenerek yarı finale yükseldi: 98-81. Auguste'nin 32 sayı attığı sarı-kırmızılar, cuma günü Ankara'da 17.30'da Darüşşafaka Tekfen ile finale yükselme mücadelesi verecek.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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