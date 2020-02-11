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11 Şubat 2020, Salı
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6 oyuncusunu hayata döndürdü

Fatih Terim 6 oyuncusunu hayata döndürdü

Teknik Direktörü , dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Donk, Lemina, Seri, Emre Akbaba ve performanslarıyla Cimbom'u yeniden zirve yarışına soktu.

Ligin ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan 'da teknik direktör tecrübesini konuşturdu ve 4 haftada puan farkını 3'e indirdi.

İşte tecrübeli hoca ile yeniden doğan o yıldızlar ve takıma verdikleri katkı:

MARIANO: Linnes'in dönüşüyle Brezilyalı sağ bek vites artırdı. Rekabetten olumlu etkilenen Mariano ligde üst üste 3 maçtır asist yapıyor.

DONK: Stopere yapamayan Fatih Terim'in can simidi Hollandalı oyuncu oldu. Marcao ile uyum yakalayan Donk, savunmayı toplarladı.

LEMINA: Nzonzi'yi gönderen Terim, Gabonlu ön libero için sistemini değiştirdi ve 4-2-3-1'e geçti. İyi bir devre arası kampı geçiren Lemina, Melo'yu hatırlatan performans sergiliyor.

SERI: Devre arasında Seri'nin 'a gitmesine izin vermeyen Fatih Terim, Lemina'nın partneri olarak 'yı değil Fildişili yıldızı tercih etti. Seri de çıkışa geçti ve Lemina ile birbirlerini tamamlıyorlar.

EMRE AKBABA: 1 senedir sakatlıklarla boğuşan Emre'nin dönüşü muhteşem oldu. Terim'in yeni 10 numarası olan Emre, forma giydiği her maçta skora etki ediyor.

ADEM BÜYÜK: Falcao ve Andone'nin yokluğunda şansını çok iyi değerlendiren Adem, gol sayısında Kolombiyalı dünya yıldızını da geçti.

(Sabah)

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 06:55
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