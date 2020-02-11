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11 Şubat 2020, Salı
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Adem’den büyük gelir

Adem’den büyük gelir

Bu sezon attığı 7 golle ’ın 17 milyon TL kazanmasında başrolü oynadı.

'da fırtınası esiyor. ve Florin Andone'nin sakatlığında formayı kapan Adem attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibi sırtlıyor. 32 yaşındaki futbolcu oynadığı son 3 maçta tam 4 gol attı ve ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Falcao ile birlikte Cimbom'un en çok gol atan oyuncusu oldu. Adem'in ayrıca kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde de birer golü bulunuyor.

500 BİN EURO KAZANIYOR
Sarı-kırmızılı ekibe bedelsiz gelen ve bu sezon 500 bin euro ücret alan Adem takımın en az kazanan oyuncularından birisi durumunda... Buna karşılık başarılı futbolcu, maçında attığı golle 5.9 milyon TL, kupa maçında 'ye attığı golle 200 bin TL kazandırdı. Ayrıca ligde gol attığı 4 maçta attığı 4 golle Galatasaray'ın kasasına 11 milyon TL koymasında pay sahibi oldu.

İDDİALI KONUŞTU
Adem Büyük, Kasımpaşa maçı sonunda "Zirveye yakışan tek takım Galatasaray'dır. Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır. Bunu daha da çok hissedecekler zamanla" diyerek iddialı bir açıklama yaptı.

2 GOL ATTI DEFANSA YARDIM ETTİ
Kasımpaşa maçında 2 gol atan Adem Büyük, 4 kez ceza sahasında topla buluştu. 3'ü isabetli 5 şut attı. Girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 1.77'lik boyuna rağmen 3 kafa topu aldı. 90 dakika içinde 43 kez topla buluştu bunların 27'sini pas kullandı ve yüzde 77.9 pas yüzdesi yakaladı. Stoper olarak forma giyen Donk (5 uzaklaştırma) kadar defansif hamle yaptı.

GALATASARAY'IN LİGDEKİ GOLCÜLERİ
Adem Büyük 5
Radamel Falcao 5
Sofiane Feghouli 4
Younes Belhanda 3
Emre Akbaba 2
Florin Andone 2

  1. 11.2.2020
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