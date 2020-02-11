Galatasaray yaz transferinde bombayı patlatıyor! Resmi teklif yapıldı

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı. Sezon sonu mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı. Daha önce de girişimlerde bulunduğu bir isim için görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılılar yıldz isme yaz sezonu için resmi teklifini iletti. İşte detaylar...