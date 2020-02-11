HaberlerGaleriGalatasaray yaz transferinde bombayı patlatıyor! Resmi teklif yapıldı
Galatasaray yaz transferinde bombayı patlatıyor! Resmi teklif yapıldı
Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı. Sezon sonu mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı. Daha önce de girişimlerde bulunduğu bir isim için görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılılar yıldz isme yaz sezonu için resmi teklifini iletti. İşte detaylar...
11 Şubat 2020 Salı 10:34
Güncelleme: 11.02.2020 10:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken yakaladığı başarılı ivme ile 5 haftalık bir seri yakalayan Galatasaray'da yüzler gülüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde son olarak İzmir ekibi Göztepe'ye yenilen sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyet sonrası Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray 21 hafta sonunda topladığı 39 puanla 5. sırada, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde kendine yer buldu.
Öte yandan ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendiren Aslan, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı.
Sezon sonu mutlak şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Terim ve ekibi sezon sonu için de çalışmalara şimdiden başladı...
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transferde zorlanan Galatasaray şimdiden yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.