EuroCup’ta Tofaş güldü
ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 6. ve son haftasında H Grubu’nda TOFAŞ, Andorra ekibi Morabanc Andorra’yı 97-94 yendi.
ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 6. ve son haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, Andorra ekibi Morabanc Andorra'yı 97-94 yendi. Bursa temsilcisi bu galibiyetle grubu İspanya ekibi Unicaja Malaga'nın ardından ikinci bitirdi. Temsilcimiz TOFAŞ, bir üst turda Yunanistan ekibi Promitheas Patras ile eşleşti.
- 5.3.2020
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