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05 Mart 2020, Perşembe
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EuroCup’ta Tofaş güldü

EuroCup’ta Tofaş güldü

ULEB turu 6. ve son haftasında H Grubu’nda TOFAŞ, Andorra ekibi ’yı 97-94 yendi.

ULEB turu 6. ve son haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, Andorra ekibi 'yı 97-94 yendi. temsilcisi bu galibiyetle grubu ekibi 'nın ardından ikinci bitirdi. Temsilcimiz TOFAŞ, bir üst turda ekibi Promitheas Patras ile eşleşti.
  1. 5.3.2020
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