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05 Mart 2020, Perşembe
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Daçka’nın rakibi Virtus Bologna

Daçka’nın rakibi Virtus Bologna

ULEB ’nda dün oynanması planlanan Darüşşafaka-Virtus Bologna maçı bugün ertelenmişti. İtalyan ekibinin ’ye girmesi mümkün olmadığı için karşılaşma ’ın başkenti Belgrad’a alındı.

ULEB 'nda dün oynanması planlanan Darüşşafaka-Virtus Bologna maçı bugün ertelenmişti. İtalyan ekibinin 'ye girmesi mümkün olmadığı için karşılaşma 'ın başkenti Belgrad'a alındı. Sırbistan kararıyla 20.15'te başlayacak maçın seyircisiz oynanacağı açıklandı.
  1. 5.3.2020
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