Galatasaray 66-81 İzmit Belediyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti!

66-81 | MAÇ SONUCU

Galatasaray 66-81 İzmit Belediyespor | MAÇ SONUCU

Kupası maçında ile karşı karşıya geldi. Basketbolda çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupası Çeyrek Finali'nde , 'ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İzmit temsilcisi, yarı finalde OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sami Özel xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Egemen Ercan xx

Galatasaray: Meltem xx 6, Şerife xx, Sude xx 5, Sinem xx, Işıl xx 15, Dragana xx 2, Brianicole xx 1, Tilbe xx 5, Victoria xx 18

Başantrenör: Efe Güven

İzmit Belediyespor: Özge xx 15, Defne xx, Courtney xx 30, Gizem xx 5, Sasa xx 11, Gamze xx, Kristine xx 20, Melek xx

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

1. Periyot: 20-10 (Galatasaray lehine)

Devre: 35-31 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 45-57 (İzmit Belediyespor lehine)

  1. 04.03.2020
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