Pınar Karşıyakalı talihsiz sakatlık! 6 ay yok... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Pınar Karşıyakalı talihsiz sakatlık! 6 ay yok...

Pınar Karşıyakalı talihsiz sakatlık! 6 ay yok...

'nın uzun forvet oyuncusu , Altı kampında omzundan sakatlık geçidiği için yaklaşık 6 ay forma giyemeyecek.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'nın genç oyuncusu 'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Altı kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın 'da ameliyat edildiği bildirildi. Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi. Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi.

  1. 13.03.2020
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