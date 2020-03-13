Pınar Karşıyakalı talihsiz sakatlık! 6 ay yok...
Pınar Karşıyaka'nın uzun forvet oyuncusu Adem Bona, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçidiği için yaklaşık 6 ay forma giyemeyecek.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul'da ameliyat edildiği bildirildi. Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi. Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pınar Karşıyakalı talihsiz sakatlık! 6 ay yok... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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