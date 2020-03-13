Euroleague ve Eurocup'ta maçlar 11 Nisan'a kadar ertelendi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Euroleague ve 'ta maçlar 'a kadar ertelendi

Euroleague ve Eurocup'ta maçlar 11 Nisan'a kadar ertelendi

Euroleague 'su , korona virüs salgınından dolayı Euroleague ve 'ın en az 'a kadar askıya alındığını açıkladı.

Euroleague 'su , resmi internet sitesinden korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün tehlikeli olduğunun farkında olduklarını ve hem taraftarlara hem de sporculara bulaşmamasını istediklerini ifade eden Bertomeu, "Tüm Euroleague basketbol organizasyonları 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu tarihten sonra devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Euroleague yönetimi dün yaptığı açıklamayla da bu hafta oynanacak karşılaşmaları iptal ettiğini açıklamıştı.

  1. 13.03.2020
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