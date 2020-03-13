Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı
Koronavirüs bunu da yaptırdı.... Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, bir çok basketbol ve futbol organizasyonunu etkilerken, Litvanya'da flaş bir karara imza atıldı. Buna göre Litvan Basketbol Federasyonu, Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Dünya'yı saran corona virüs tehditi nedeniyle başta futbol ve basketbol maçları olmak üzere spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından liglerin nasıl tescil edileceği konusu gündeme gelmişti. Litvanya Basketbol Federasyonu bu konuda örnek bir karar aldı.
Litvanya Basketbol Federasyonu, corona virüs sebebiyle ligin sona erdiğini ve Zalgiris Kaunas'ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu. Zalgiris 24 maçta 22 galibiyet 2 yenilgi almış ve en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi almıştı.
LKL'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir."
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 15:12
- Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı
- Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında...
- İngiltere Premier Lig'e 4 Nisan'a kadar ara verildi!
- Galatasaray'a Onyekuru'dan iyi haber
- UEFA'dan erteleme kararı çıktı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.