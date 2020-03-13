Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı

Dünya'yı saran corona virüs tehditi nedeniyle başta futbol ve basketbol maçları olmak üzere spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından liglerin nasıl tescil edileceği konusu gündeme gelmişti. Litvanya Basketbol Federasyonu bu konuda örnek bir karar aldı.

Litvanya Basketbol Federasyonu, corona virüs sebebiyle ligin sona erdiğini ve Zalgiris Kaunas'ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu. Zalgiris 24 maçta 22 galibiyet 2 yenilgi almış ve en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi almıştı.

LKL'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir."