Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı

Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı

Koronavirüs bunu da yaptırdı.... Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, bir çok ve futbol organizasyonunu etkilerken, Litvanya'da flaş bir karara imza atıldı. Buna göre Litvan Basketbol Federasyonu, 'ın şampiyon olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Dünya'yı saran corona virüs tehditi nedeniyle başta futbol ve maçları olmak üzere spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından liglerin nasıl tescil edileceği konusu gündeme gelmişti. bu konuda örnek bir karar aldı.

Litvanya Basketbol Federasyonu, corona virüs sebebiyle ligin sona erdiğini ve 'ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu. Zalgiris 24 maçta 22 galibiyet 2 yenilgi almış ve en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi almıştı.

LKL'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir."

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 15:12
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