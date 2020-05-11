Potanın kaderi belli olacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Potanın kaderi belli olacak

Potanın kaderi belli olacak

Potanın kaderi belli olacak

, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bugün toplanıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bugün toplanıyor. TBF'den yapılan açıklamada, " Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir" ifadelerine yer verildi.
  1. 11.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potanın kaderi belli olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA