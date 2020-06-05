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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler NBA NBA'in yıldızı Kevin Durant futbol kulübüne ortak oldu

'a ortak oldu!

Kevin Durant Philadelphia Union'a ortak oldu!

ekiplerinden 'te forma giyen yıldız basketbolcu 'ten dikkat çeken bir hamle geldi. 31 yaşındaki sporcu, takımlarından 'a ortak oldu.

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından forması giyen , futbol kulübüne ortak oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki basketbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'a ait yüzde 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı kaydedildi.

Durant'ın daha önce de MLS ekiplerinden DC United'ın hisselerini satın almak için iki kez girişimde bulunduğu ancak bunun gerçekleşmediği basına yansıdı.

'ın yıldızı LeBron James, İngiliz temsilcisi 'un yüzde 2'lik hissesini satın alırken, Houston Rocketslı James Harden da MLS takımlarından Houston Dynamo ve kadın futbol takımı Houston Dash'a ortak olmuştu.

  1. 05.06.2020
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