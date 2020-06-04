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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler NBA Tarihi formatla geri dönüyor! İşte yeni sistem ve o tarih

'da 22 takımla geri dönüyor!

NBA 31 Temmuz'da 22 takımla geri dönüyor!

Corona virüs pandemisi nedeniyle mart ayında askıya alınan ''in (Amerikan ), 'da 22 takımla yeniden başlayacağı belirtildi. 'de yer alan habere göre, Batı Konferansı'ndan 13, Doğu Konferansı'ndan ise 9 takımın mücadele edeceği normal sezon ve play-off maçlarının ardından lig 'de tamamlanacak.

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 'de sezon ilginç bir sistemle yeniden başlayacak. 30 takımlı dev organizasyonda sezonun geri kalan kısmı 22 takımla oynanacak.

'in haberine göre; NBA'de bir süredir konuşulan plan, onaydan geçti ve NBA'in 'da başlaması kesinleşti. 22 takımın mücadele edeceği , 30 takımın 29'unun onayıyla kabul edildi. Orlando'da 8 normal sezon maçı, ardından play-offların oynanacağı yeni formatta, sıralamaya göre play-off şansı olduğu kabul edilen 22 takım seçildi.

BATI KONFERANSINDAN 13, DOĞU KONFERANSINDAN 9 TAKIM
"6.5 galibiyet fark" kıstasına göre seçilen bu formatta, konferanslarda 8'inci sırada bulunan takımlar ile en fazla 6.5 galibiyet farkı bulunan tüm takımların yer alması kararlaştırıldı.

Bu sıralamaya göre, 13, ise 9 takımın katılımıyla maçlar 31 Temmuz'da Orlando'da başlayacak.

8 NORMAL SEZON MAÇI OYNANACAK
8 normal sezon maçının ardından konferanslarda 8'inci ile 9'uncu sıralarda yer alan takımların, birbirleriyle arasında 4 ya da daha az galibiyet farkı oluşursa, 8'inci sıra için çift elemeli bir play-in turnuvası düzenlenecek ve eşleşmeyi kazanan takımlar, play-off'a adını yazdıracak.

KİMLER DIŞARIDA KALDI?
22 takımlı formatın kabul edilmesi nedeniyle, 8 NBA ekibi sezonu noktalamış oldu. Doğu konferansından , , , , ve ; batı konferansından ise ve Golden State Warriors, sezonu bu formatın kabul edilmesi nedeniyle tamamladı.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde, NBA yönetimi finalleri 'de bitirmeyi planlıyor.

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 22:21
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