Los Angeles Clippers Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons’tan ayrılan oyun kurucu Reggie Jackson’ı kadrosuna kattı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine 2011'de Oklahoma City Thunder'da başlayan Jackson, 2015'te Detroit Pistons'a imza atmıştı. Jackson, bu sezon Pistons'ta çıktığı 14 maçta 14,9 sayı, 5,1 asist, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
- 21.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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