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21 Şubat 2020, Cuma
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'ı kadrosuna kattı

Los Angeles Clippers Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından , ’tan ayrılan oyun kurucu ’ı kadrosuna kattı.

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine 2011'de 'da başlayan Jackson, 2015'te 'a imza atmıştı. Jackson, bu sezon Pistons'ta çıktığı 14 maçta 14,9 sayı, 5,1 asist, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

  1. 21.02.2020
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