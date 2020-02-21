Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers Brooklyn Nets'i mağlup etti!  - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers 'i mağlup etti!

Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers Brooklyn Nets'i mağlup etti!

Amerikan Basketbol Ligi heyecanı, All Star'ın sona ermesinin ardından tüm hızıyla oynanmaya devam etti. Milli basketbolcumuz 'ın da formasını terlettiği Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı 'i 112-104 mağlup etmeyi başardı.

Play Off yarışında 'i geçerek saha avantajını kapmak isteyen 76ers, sahasında 'i konuk etti. Ev sahibi takım sahadan 112-104'lük skorla galip ayrıldı. Philadelphia 76ers'a galibiyeti getiren oyuncular, 39 sayı 16 ribaund ile oynayan Joel Embiid ve 22 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynayan Tobias Harris oldu.

76ers'ta 18 dakika sahada kalan ise maçı 4 sayı 1 ribaund ile tamamladı.

76ers, bu sonuçla 56. maçında 35. galibiyetini alırken, Brooklyn ise 54. maçında 29. yenilgisini aldı. Brooklyn Nets'te Caris LeVert 25, Spencer Dinwiddie ise 22 sayılık katkıda bulundu. Mücadelede Kyrie Irvıng ve Kevın Durant forma giymedi.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Chicago 93-103 Charlotte
Philadelphia 112-104 Brooklyn
Sacramento 129-125 Memphis
Golden State 105-135 Houston Rockets
Milwaukee Bucks 126-106
Atlanta Hawks 129-124 Miami Heat

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 12:21
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