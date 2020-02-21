Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers Brooklyn Nets'i mağlup etti!
Amerikan Basketbol Ligi NBA heyecanı, All Star'ın sona ermesinin ardından tüm hızıyla oynanmaya devam etti. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın da formasını terlettiği Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Brooklyn Nets'i 112-104 mağlup etmeyi başardı.
NBA Play Off yarışında Miami Heat'i geçerek saha avantajını kapmak isteyen 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i konuk etti. Ev sahibi takım sahadan 112-104'lük skorla galip ayrıldı. Philadelphia 76ers'a galibiyeti getiren oyuncular, 39 sayı 16 ribaund ile oynayan Joel Embiid ve 22 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynayan Tobias Harris oldu.
76ers'ta 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise maçı 4 sayı 1 ribaund ile tamamladı.
76ers, bu sonuçla 56. maçında 35. galibiyetini alırken, Brooklyn ise 54. maçında 29. yenilgisini aldı. Brooklyn Nets'te Caris LeVert 25, Spencer Dinwiddie ise 22 sayılık katkıda bulundu. Mücadelede Kyrie Irvıng ve Kevın Durant forma giymedi.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Chicago 93-103 Charlotte
Philadelphia 112-104 Brooklyn
Sacramento 129-125 Memphis
Golden State 105-135 Houston Rockets
Milwaukee Bucks 126-106 Detroit Pistons
Atlanta Hawks 129-124 Miami Heat
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 12:21
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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