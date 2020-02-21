Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving sezonu kapattı

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in menajeri Sean Marks, takımın yıldız ismi Kyrie Irving'in sağ omzundan ameliyat edileceğini ve oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.

Aynı sakatlık nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak kalan Irving, 13 Ocak'ta parkeye dönmüş, takımı Nets'in Hawks'u ağırladığı mücadelede formasına kavuşmuştu. Irving, 24 Aralık'ta bir kortizon iğnesi olmuş ve kısa vadede ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırmayı ummuştu ancak işler beklediği gibi olmadı.

Irving, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics'te forma giydikten sonra bu sezon öncesi Nets ile anlaşma imzalamıştı. Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan Irving, 27,4 sayı, 6,4 asist, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.