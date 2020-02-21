Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving sezonu kapattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilecek. Yıldız sporcunun sezonu kapattığı duyuruldu.
NBA takımlarından Brooklyn Nets'in menajeri Sean Marks, takımın yıldız ismi Kyrie Irving'in sağ omzundan ameliyat edileceğini ve oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.
Aynı sakatlık nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak kalan Irving, 13 Ocak'ta parkeye dönmüş, takımı Nets'in Hawks'u ağırladığı mücadelede formasına kavuşmuştu. Irving, 24 Aralık'ta bir kortizon iğnesi olmuş ve kısa vadede ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırmayı ummuştu ancak işler beklediği gibi olmadı.
Irving, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics'te forma giydikten sonra bu sezon öncesi Nets ile anlaşma imzalamıştı. Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan Irving, 27,4 sayı, 6,4 asist, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 11:57
- Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving sezonu kapattı
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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