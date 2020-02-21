NBA takımlarından Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving sezonu kapattı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Kyrie Irving sezonu kapattı!

'in yıldızı sezonu kapattı

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden 'te forma giyen omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilecek. Yıldız sporcunun sezonu kapattığı duyuruldu.

takımlarından 'in menajeri Sean Marks, takımın yıldız ismi 'in sağ omzundan ameliyat edileceğini ve oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.

Aynı sakatlık nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak kalan Irving, 13 Ocak'ta parkeye dönmüş, takımı Nets'in Hawks'u ağırladığı mücadelede formasına kavuşmuştu. Irving, 24 Aralık'ta bir kortizon iğnesi olmuş ve kısa vadede ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırmayı ummuştu ancak işler beklediği gibi olmadı.

Irving, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics'te forma giydikten sonra bu sezon öncesi Nets ile anlaşma imzalamıştı. Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan Irving, 27,4 sayı, 6,4 asist, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

haberin devamı

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 11:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN