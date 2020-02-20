Aaron Gordon: Üzgünüm ama ileriye bakmam gerekiyor

Orlando Magic'te forma giyen başarılı basetbolcu Aaron Gordon, samç yarışmasıyla ilgili konuştu. Miami Heat'ten Derrick Jones'a karşı kaybettiği yarışın ardından açıklamalarda bulunan Gordon üzgün olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:

Bu konuda üzgün olduğum bir gerçek. Biraz da kızgınım. Ancak problem değil, önüme bakmam gerekiyor çünkü artık bu yarışma geride kaldı. Yıllarca konuşulması gereken bir konu değil.

Gordon bu sezon çıktığı 49 maçta 14.2 sayı ortalamasıyla oynuyor.