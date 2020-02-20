Aaron Gordon: Üzgünüm ama ileriye bakmam gerekiyor
NBA takımlarından Orlando Magic'te forma giyen Aaron Gordon, smaç yarışmasında Derrick Jones'a kaybettiği için üzgün olduğunu ancak ileriye bakması gerektiğini söyledi.
Orlando Magic'te forma giyen başarılı basetbolcu Aaron Gordon, samç yarışmasıyla ilgili konuştu. Miami Heat'ten Derrick Jones'a karşı kaybettiği yarışın ardından açıklamalarda bulunan Gordon üzgün olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:
Bu konuda üzgün olduğum bir gerçek. Biraz da kızgınım. Ancak problem değil, önüme bakmam gerekiyor çünkü artık bu yarışma geride kaldı. Yıllarca konuşulması gereken bir konu değil.
Gordon bu sezon çıktığı 49 maçta 14.2 sayı ortalamasıyla oynuyor.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Aaron Gordon: Üzgünüm ama ileriye bakmam gerekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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