Aaron Gordon: Üzgünüm ama ileriye bakmam gerekiyor - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler NBA Gordon'dan smaç yarışması açıklaması!

: Üzgünüm ama ileriye bakmam gerekiyor

Aaron Gordon: Üzgünüm ama ileriye bakmam gerekiyor

takımlarından 'te forma giyen , smaç yarışmasında 'a kaybettiği için üzgün olduğunu ancak ileriye bakması gerektiğini söyledi.

'te forma giyen başarılı basetbolcu , samç yarışmasıyla ilgili konuştu. 'ten 'a karşı kaybettiği yarışın ardından açıklamalarda bulunan Gordon üzgün olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:

Bu konuda üzgün olduğum bir gerçek. Biraz da kızgınım. Ancak problem değil, önüme bakmam gerekiyor çünkü artık bu yarışma geride kaldı. Yıllarca konuşulması gereken bir konu değil.

Gordon bu sezon çıktığı 49 maçta 14.2 sayı ortalamasıyla oynuyor.

  1. 20.02.2020
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