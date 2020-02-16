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16 Şubat 2020, Pazar
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'de smaç yarışmasını kazandı

NBA'de smaç yarışmasını Derrick Jones kazandı

Amerikan Basketbol Ligi () All-Star 2020 kapsamındaki smaç yarışmasını, 'ten kazandı. İki kez uzatmaya giden yarışmada yaptığı 6 smacın 5'inden tam puan alan oyuncusu , 2016'daki gibi ikinci oldu.

Chicago kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında 'ten ve 'ten finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finali, oyuncuların 50 tam puan alması sonucu iki defa uzatmaya gitti. 6'ncı haklar sonunda 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon'ın önünde kariyerinin ilk smaç şampiyonluğuna ulaştı.

İlk 5 hakkında tam puan alan, son smacında ise 2,26 metrelik boyuyla 'in en uzun ismi Tacko Fall'un üstünden zıplayan Gordon'ın ikinci olması, tribünlerdeki ve sosyal medyada görüşlerini paylaşan basketbolseverlerin tepkisini çekti.

Zach LaVine ile finalde karşılaştığı 2016'da da rakibinden daha özgün smaçlar yapmasına karşın kupayı alamayan Gordon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki kupam olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım. Bundan sonra 3 sayı yarışmasını kazanmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

3 SAYI YARIŞMASININ GALİBİ HIELD

Kural değişikliğinin yapıldığı 3 sayı yarışmasının finalinde, 2018 şampiyonu Devin Booker () ile Buddy Hield () karşılaştı. Son topu baskete çevirerek puanını 27'ye çıkaran Hield, bir puan farkla yarışmadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getiren yetenek yarışmasını ise Miami Heat'ten Bam Adebayo kazandı.

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  1. 16.02.2020
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