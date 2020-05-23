NBA'de flaş karar! Kalan maçlar tek şehirde oynanacak
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) sezonun nasıl tamamlanacağı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. NBA yönetimi, sezonu temmuz ayının sonunda Orlando'da bulunan Disney'in Spor Kompleksi'nde başlatıp bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart'tan bu yana askıya alınan NBA'den basketbolseverlere müjdeli haber geldi.
Bir süredir tüm maçları aynı şehirde oynatmaya yönelik çalışmalar yürüten NBA yönetimi, sezonun geri kalanının temmuz ayının sonundan itibaren Orlando'daki Disney World Resort'ta oynanması için Walt Disney şirketiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Takımların kamp çalışmalarını da Disney World Resort'ta yapmasını planlayan NBA yönetimi, maç takviminde de değişikliğe gidecek.
NORMAL SEZON TAKVİMİ DEĞİŞİYOR
82 maçlık normal sezonda birkaç maçın daha oynanıp, mevcut sıralamayla play-offlara geçilmesi fikri ağırlık kazanmış durumda. NBA yönetimi, 29 Mayıs Cuma günü kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek, takvim konusundaki planlarını ileteceği ifade edildi.
NEDEN DISNEY WORLD RESORT?
Disney'in Orlando'daki tesisleri 2500 kilometrelik bir alana yayılmış durumda ve buradaki iki büyük otel, 4900 odalık konaklama kapasitesine sahip. Bunun yanında bölgede birçok lüks otel de bulunuyor. Öte yandan tesis de maçlara evsahipliği yapacak 12'den fazla basketbol sahası, ESPN'in tesisleri ve yayın yapabileceği stüdyolar da yer alıyor.
NBA ve Disney arasında uzun yıllardır da oldukça iyi bir ilişki bulunuyor. Disney'in sahibi olduğu ESPN de ligin uzun yıllardır en sadık yayıncıları arasında.
Orlando'nun bağlı olduğu eyalet olan Florida'nın spor organizasyonlarına başlamak için izin verdiğini açıklamasının ardından, NBA için en mantıklı senaryonun bu olduğuna kararlaştırıldı.
NBA'in önümüzdeki günlerde sezonun tam olarak başlayacağı günü de açıklaması bekleniyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
NBA'de flaş karar! Kalan maçlar tek şehirde oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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