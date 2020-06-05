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Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı
Lige verilen arada kadrosuna yerli ve genç futbolcular takviye eden Fenerbahçe, bu doğrultuda bir ismi daha renklerine bağladı. Bucaspor forması giyen Barış Sungur için anlaşmaya varan sarı-lacivertli takımın bu transfer için kasasından para çıkmayacağı ifade edildi. İşte detaylar...
5 Haziran 2020 Cuma 08:25
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.
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Sarı-lacivertli takım, 3. Lig ekibi Bucaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur'u renklerine bağladı.
Bu transfer için kasadan ise para çıkmadı. İşte dikkat çeken transfer haberinin ayrıntıları...
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Bucaspor'un suni çim olan sahasını doğal çime çevirteceği ve renktaşı olan kulübe bir de takım otobüsü alacağı belirtildi.
Ayrıca, Barış Sungur'un gelecek satışından Bucaspor yüzde 20 pay alacak. Genç forvet 1 sezon daha Bucaspor'da kiralık olarak forma giyecek.
Bu sezon TFF 3. Lig'de 2 maçta forma giyebilen Barış, 1 gol atıp 2 de asist kaydederek takımına destek verdi.