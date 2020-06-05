Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Lige verilen arada kadrosuna yerli ve genç futbolcular takviye eden Fenerbahçe, bu doğrultuda bir ismi daha renklerine bağladı. Bucaspor forması giyen Barış Sungur için anlaşmaya varan sarı-lacivertli takımın bu transfer için kasasından para çıkmayacağı ifade edildi. İşte detaylar...