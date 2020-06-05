Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Lige verilen arada kadrosuna yerli ve genç futbolcular takviye eden Fenerbahçe, bu doğrultuda bir ismi daha renklerine bağladı. Bucaspor forması giyen Barış Sungur için anlaşmaya varan sarı-lacivertli takımın bu transfer için kasasından para çıkmayacağı ifade edildi. İşte detaylar...

5 Haziran 2020 Cuma 08:25
Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Sarı-lacivertli takım, 3. Lig ekibi Bucaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Bu transfer için kasadan ise para çıkmadı. İşte dikkat çeken transfer haberinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Bucaspor'un suni çim olan sahasını doğal çime çevirteceği ve renktaşı olan kulübe bir de takım otobüsü alacağı belirtildi.

Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Ayrıca, Barış Sungur'un gelecek satışından Bucaspor yüzde 20 pay alacak. Genç forvet 1 sezon daha Bucaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer etti! İlginç bonservis detayı

Bu sezon TFF 3. Lig'de 2 maçta forma giyebilen Barış, 1 gol atıp 2 de asist kaydederek takımına destek verdi.

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