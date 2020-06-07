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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina: O kural geçici
Türk taraftarların gönlünde taht kuran FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina flaş açıklamalarda bulundu. 60 yaşındaki tecrübeli isim futboldaki kural değişikliklerini değerlendirdi ve bir kuralın geçici olacağı bilgisini verdi. İşte Collina'nın açıklamalarından öne çıkanlar...
7 Haziran 2020 Pazar 18:38
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Pierluigi Collina... Türk futbolseverler için onun yeri apayrı... Gerek milli takımlar gerekse kulüpler bazında Türk takımları uluslararası arenada onun yönettiği maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
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Şimdilerde FIFA Hakem Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Collina, futboldaki kural değişikliklerini değerlendirdi ve VAR için de dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Pierluigi Collina'nın sözleri...
"KURALLAR DEĞİŞMEDİ"
Aslında kurallar değişmedi, sadece daha açık şekilde anlatıldı. Elle oynama konusunda kol ve omuz arasındaki fark ortaya çıkarıldı. Elle oynamanın gol ya ya gol pozisyonu gibi sonuca etkisi olduğu anlardaki farklılıklarını da ortaya koymak önemli.
"KURALLARI BELİRLEYEN İNSANLAR..."
IFAB'da kuralları belirleyen insanlar çok farklı önemli insanlar ya da paralel evdenden kişiler değil. Teknik direktörler, eski oyuncular ve kararların değiştirilmesi, geliştirilmesini düşünen hakemlerden oluşuyor.
"HATA PAYI VERMEK PROBLEM ARTTIRIR"
Ofsayt konusunda, kameranın yakalamadığı gerekçesiyle 'biraz hata payı vermek' hiçbir problemi çözmez, daha da arttırır. 0'dan 10 cm. hata payına çekebilirsiniz ama bu sefer de 11 cm. problem olur. Şu anda daha açık ofsayt kararları olması için çalışmalar yapıyoruz.